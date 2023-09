Policière tuée en Savoie : un acte prémédité

Le suspect semblait avoir tout prévu. Il avait d'abord loué une voiture pour se rendre sur les lieux du crime. La veille et le jour du drame, plusieurs témoins disent l'avoir aperçu sur un parking de la Croix-de-la-Rochette, en Savoie. Après les faits, l'ex-mari de la victime abandonne sa voiture de location, sans doute pour brouiller les pistes. Il prend la route avec son véhicule personnel et se réfugie à neuf kilomètres de là, à l'institut Shangpa Karma Ling d'Arvillard. Il aurait passé la nuit dans un tuyau de ce centre de méditation, avant d'être interpellé hier, le 1er septembre. La policière avait déposé deux plaintes classées sans suite contre son mari en 2017, pour violence et harcèlement. En 2020, le suspect avait été condamné pour non-respect d'une ordonnance de protection. Le couple qui habitait Nice avait divorcé et la victime avait déménagé en Savoie, mais cela n'a pas empêché son agresseur présumé de passer à l'acte. Le suspect est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Chambery et sera présenté à un juge ce dimanche 03 septembre. TF1 | Reportage V. David, S. Prez, S. Thizy