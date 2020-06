Policiers : comment sont-ils formés ?

La lettre envoyée aux policiers par Christophe Castaner n'a pas vraiment apaisé la situation. Loin de là, le ministre de l'Intérieur a confirmé hier l'interdiction de la technique d'interpellation dite de la clé d'étranglement. Cette méthode est pourtant jugée utile par les syndicats. Plus largement, beaucoup s'interrogent sur la formation des agents. Sont-ils suffisamment bien préparés à réagir face à des situations difficiles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.