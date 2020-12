Policiers : les syndicats remontés contre Emmanuel Macron

Un type avec une voix off diffusé sur les réseaux sociaux, mais aussi des tracts condamnant les propos d'Emmanuel Macron. Les syndicats se sentent lâchés, abandonnés par le président, disent-ils. Hier soir, celui-ci a admis que certains policiers, comme le reste de la société, pourraient avoir un comportement raciste. Mais ce qui les froissent surtout, c'est cette annonce pour lutter contre les discriminations lors des contrôles. "On va mettre en place une plateforme nationale avec un numéro d'appel permettant de signaler" a déclaré le chef de l'Etat. Cet outil est une provocation pour le syndicat Alliance, l'heure est à la riposte. Dès lundi, il appelle au boycott des contrôles d'identité. Depuis quelques mois, c'est un peu "Je t'aime, moi non plus" entre le gouvernement et la police. Cette sortie du président agite également la classe politique. Ce soir, l'Elysée n'a pas émis de commentaires. Les syndicats demandent à être reçu dans les plus brefs délais par le ministre de l'Intérieur.