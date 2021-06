Policiers municipaux : comment améliorer leur sécurité

L'accès est hautement sécurisé. Tout a été repensé l'automne dernier dans ce poste de police municipale de Plan-de-Cuques, aux portes de Marseille. Ce sas de sécurité a été installé. C'était une sécurité pour les policiers municipaux. Cette commune de 12 000 habitants a investi 100 000 euros pour sécuriser les agents. Les effectifs ont été doublés et les équipements renforcés. Désormais, ces policiers municipaux patrouillent armés d'un pistolet semi-automatique. À 70 kilomètres de Marseille, dans le Var, c'est un autre système dans les locaux de la police municipale de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ici, pas de sas de sécurité, ni d'arme. Sur le terrain, les fonctionnaires circulent uniquement avec un bâton de défense et une bombe lacrymogène, mais plus pour longtemps. À leur demande, ils viennent de se former pour pouvoir être équipés prochainement d'un pistolet semi-automatique. La formation de sept policiers et leur armement coûtent précisément 18 000 euros pour cette commune de 17 000 habitants. La suite dans le reportage ci-dessus ou vidéo.