Pollution à Rouen : des animaux restent exposés à l'extérieur malgré les recommandations

À Rouen, les agriculteurs craignent les résidus de l'incendie de l'usine Lubrizol. Dans la circonscription, la préfecture a recommandé le confinement des animaux. Pourtant, les vaches sont laissées à l'extérieur dans une exploitation locale. Pour cause, les propriétaires espèrent que leurs robes soient nettoyées par la pluie. Par ailleurs, les autorités ont interdit de toucher à la production végétale. Par chance, des récoltes ont été effectuées avant le déroulement de la catastrophe. Les maïs et les luzernes récoltés y ont été protégés par des bâches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.