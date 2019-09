Pollution à Rouen : une fumée inoffensive ?

L'incendie d'une usine à Rouen a provoqué un immense dégagement de fumée vers le nord de la ville. Les odeurs âcres de l'incendie se font même sentir jusqu'à 60 kilomètres de l'agglomération. On sait que des barils d'huile et d'hydrocarbure y ont brûlé. Mais faute d'avoir la liste exhaustive des produits présents dans l'usine, il est difficile de confirmer si la fumée est toxique. Toutefois, la préfecture s'est voulue rassurante en affirmant que les premières analyses ne démontraient pas de toxicité aiguë. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.