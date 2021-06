Pollution aux hydrocarbures : le littoral corse menacé

D'immenses traînées noires à quelques kilomètres seulement des cotes corse. Depuis vendredi, deux nappes d'hydrocarbures lourdes dérivent à l'Est de l'Île de Beauté, l'une au sud de Solenzara, l'autre plus au nord et à moins d'un kilomètre de l'étang de Diane. Alors pour protéger ces sites remarquables, des digues ont été construites en urgence cet après-midi pour fermer les embouchures. Une menace particulièrement redoutée par les pécheurs. Dans ces eaux peu profondes, anguilles, mulets et huîtres pourraient être touchées par cette pollution. En cause, le dégazage sauvage d'un navire, autrement dit le rejet en mer d'un mélange de pétrole et d'eaux usagées. Venue constater les dégâts, la ministre de la Transition écologique condamne fermement cette pratique interdite. "Nous avons déjà identifié trois bateaux qui sont susceptibles d'être responsables de cette pollution. Et donc, nous allons très vite faire la lumière sur lequel de ces bateaux est responsable. La loi permet des peines qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 15 millions d'amendes". La préfecture vient de déclencher le plan Polmar. Au sol, militaires, pompiers et gendarmes sont mobilisés. En mer, deux bateaux dépollueurs sont à l'œuvre pour pomper ces nappes et empêcher autant que possible l'arrivée de galettes d'hydrocarbures sur les plages.