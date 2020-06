Pollution : bientôt une amende de 135 euros pour les masques jetés par terre

C'est une autre bataille à laquelle on n'avait sans doute pas pensé dans l'épidémie de coronavirus, celle contre l'incivilité. Les masques, devenus le meilleur rempart contre le virus, sont aussi très nocifs d'un point de vue écologique. Ils sont jetés un peu partout, pourtant ils ne peuvent pas être recyclés pour l'instant. Le gouvernement a donc décidé d'alourdir l'amende en cas d'abandon de l'espace public. Elle sera de 135 euros, au lieu de 68 euros actuellement.