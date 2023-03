Pollution : comment nos vêtements finissent sur les plages

Au centre de la capitale, des centaines d'échoppes s'animent, dès les premières lueurs du jour. Nous sommes sur le plus grand marché de seconde main au monde. On y trouve de tout : sous-vêtements, chemises, chaussures. Des vieux vêtements jetés ou donnés à des associations en Europe ou aux États-Unis et qui finissent en grande partie ici. Le débarquement des conteneurs se fait chaque jeudi. Les camions arrivent du port de Tema. Pour un des paquets de vêtements de 55 kilos, les commerçantes déboursent 100 euros en moyenne. Mais il est impossible de voir précisément ce qu'elles achètent. Chaque pièce est examinée sous toutes les coutures. Puis, elles sont triées en fonction de leur qualité. Chaque semaine, quinze millions de vêtements usagés se retrouvent dans ce marché. On estime que 60% d'entre eux sont revendus, mais 40% sont abandonnés sur place et finissent dans la nature. Et c'est bien cela le cœur du problème, car le Ghana ne possède pas d'usine d'incinération. Beaucoup de ces vieux vêtements terminent alors dans des décharges à ciel ouvert, où les textiles se mêlent au détritus. Ils se décomposent lentement ou finissent brûlés dans une fumée toxique. TF1 | Reportage S. Sissmann, S. Bernard, O. Sangan