Pollution de l'air : l'État français sous la menace d'une amende record

L'État français est sommé de payer une amende record. En 2017, le Conseil d'État, saisi par des associations écologistes avait enjoint au gouvernement de faire baisser la pollution de l'air dans huit grandes villes du pays. Face à l'absence de résultat, ils le condamnent aujourd'hui à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre. Un ultimatum qui prendra effet dans six mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.