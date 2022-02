Pollution des océans : zoom sur une innovation majeure

L'avenir de la marine marchande se joue sans doute dans le port Jérôme au Havre. Ce site industriel produit de l'hydrogène liquide. Victorien Erussard est le concepteur du futur Energy Observer 2, un navire de toute nouvelle génération de 120 mètres de long. Zéro émission de gaz à effets de serre grâce à ses moteurs électriques alimentés par l'hydrogène liquide. Dans trois ans, il transportera 240 conteneurs et 480 voitures en Europe et au Moyen-Orient. L'hydrogène liquide est actuellement fabriqué ici à partir du gaz naturel, un processus rejetant du carbone. Dans trois ans, ce sera plus vertueux. Il sera produit à partir de l'eau. L'hydrogène sera stocké sur le navire dans quatre bonbonnes des vingt mètres de long. Capacité : 70 tonnes, l'autonomie du navire sera de trente jours. Le navire va coûter 80 millions d'euros. C'est deux fois plus qu'un bateau du même type propulsé au fioul lourd. Ce qui n'inquiète pas vraiment certains armateurs. Dans ces bureaux, on anticipe aussi l'avenir. Et voici le modèle concurrent. Ce cargo à hydrogène transportera dans trois ans des pièces d'avions pour Airbus. Naviguer à l'hydrogène liquide va avoir des conséquences inévitables sur les prix. Dans le monde, un seul navire utilise déjà l'hydrogène liquide. C'est ce ferry de 300 passagers. Il navigue à 16 km/h au milieu des îles norvégiennes. TF1 | Reportage L. Romanens - J. Berville