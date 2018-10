Pollution lumineuse : les monuments de Paris dans l'obscurité

L'éclairage nocturne a des conséquences néfastes sur l'orientation et la reproduction des animaux. Il empêche également d'observer le ciel. Pour attirer l'attention de la population, 200 monuments de Paris ont été éteints le soir du 13 octobre 2018. À cette occasion, de nombreuses familles se sont rendues dans un parc pour admirer les étoiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.