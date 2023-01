Pollution plastique : Pornic pleure des "larmes de sirène"

Il y a des dizaines de milliers de billes de plastique sur les plages de Pornic. L'association Surfrider les a découvertes sur une plage vendredi. Ces granulés industriels, surnommés "les larmes de sirène", sont utilisés pour fabriquer des objets en plastique. Invisible à première vue sur cette plage, il faut se pencher sur le sable pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts. "Ça passe inaperçue en fait, autant une marée noire, on peut la voir et c'est peut-être plus dramatique, mais là, ça l'est tout autant" ; "C'est triste parce qu'on pense que ça va durer très longtemps avant qu'elles ne disparaissent", lancent des habitantes. À Pornic, on ne connaît pas encore l'étendue de cette pollution ni l'origine de ces microbilles en plastique. "Est-ce que c'est un conteneur ? Est-ce que c'est un bateau ? Ce qui est inacceptable, totalement inacceptable", lance Jean-Michel Brard, maire (DVD) de Pornic. En attendant de connaître les responsables de cette catastrophe écologique, le maire de Pornic compte porter plainte contre X. TF1 | Reportage I. Olhagaray, R. Hellec