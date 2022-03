Pologne, le pays refuge des Ukrainiens

Au sud-est de la Pologne, à quelques kilomètres de la frontière, nous constatons un mouvement perpétuel, 24h/24, dans le plus grand centre de réfugiés ukrainiens. Helena vient d'arriver avec son petit-fils et sa sœur qui vient de naître. Nous avons tenté d'y entrer, mais l'accès est interdit aux journalistes. Nous avons donc récupéré des vidéos. À l'intérieur, nous avons découvert des lits de camp à perte de vue. Selon des chiffres officiels, 2 000 personnes y sont massées, mais à nos yeux, c'est beaucoup plus. Ressortis dehors, nous sommes tombés sur un drapeau français. Frédéric et Françoise étaient partis samedi matin de Nantes. Ils voulaient héberger une famille de trois à quatre personnes avec un bébé. Des bus arrivent et partent en permanence. Arrivés sur place, les réfugiés n'y restent pas. Ils rejoignent ensuite d'autres villes du pays. La Pologne ne va pas pouvoir assumer seule cette situation bien longtemps. On y dénombre déjà 800 000 réfugiés. Et c'est un exode massif qui s'intensifie encore plus. En 24 heures, 100 000 Ukrainiens sont arrivés en Pologne. T F1 | Reportage F. Agnès, Q. Danjou