Pologne : malgré la croissance, le rejet de l'Europe

La Pologne est un pays qui a longtemps vécu l'exil de ses travailleurs vers l'ouest. Désormais, le mouvement s'inverse : beaucoup d'actifs reviennent au pays après avoir bénéficié des directives européennes sur le travail détaché. L'économie se porte plutôt bien et cela conforte gouvernement dans ses dérives autoritaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.