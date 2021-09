Polynésie française : ruée sur la vaccination

Vacciner à la chaîne. Face à une épidémie qui flambe en Polynésie, le vaccinodrome dans lequel nous nous sommes rendus n'a pas désempli de la journée. Les habitants semblent convaincus par l'utilité de la première injection, ou simplement parce qu'ils y sont contraints. "Le problème, ce n'est pas que je suis anti-vaccin. C'est juste que j'ai une phobie des piqûres. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vienne me faire piquer", confie un jeune homme. "Aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de me faire vacciner. C'est parce que je prends l'avion mardi pour aller rejoindre ma mère", déclare une femme. 29% de première dose fin juillet, la Polynésie est passée à 50% en ce début du mois de septembre. L'objectif est d'atteindre les 70%, car il faut à tout prix éviter de charger les hôpitaux. À Papeete, le personnel manque cruellement. 20% des lits disponibles en réanimation sont inoccupés. Alors il faut vacciner plus. Ce soir, 40 sapeurs-pompiers venus de toute la France métropolitaine ont embarqué vers la Polynésie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.