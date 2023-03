Pom-pom girls : elles se rebiffent !

D’abord, ne les appelez plus “pom-pom girls”. Cela sonne américain, mais cela n'existe qu’en français. Aux États-Unis, on les appelle des “Cheerleaders”, littéralement “meneuses d’encouragement”. Il n’est plus question de faire partie du décor. Il s’agit d’une discipline à part entière, avec ses compétitions. En milieu scolaire et amateur, l’ambiance est sportive et plutôt bon enfant. Mais le sport américain professionnel a longtemps joué sur une image des pom-pom girls plus sulfureuses. La plupart des équipes de football américain et de basketball embauchent des cheerleaders dans les années 60 et 70. Un budget explicite, appâter les téléspectateurs avec des chorégraphies et des tenues toujours plus suggestives. Et longtemps, rien ne vient bousculer cette tradition devenue objet de fantasme. Une répétition générale se déroule sur le parquet des Wizards de Washington. Et à bien les regarder, quelque chose a changé. Il y a douze femmes, et désormais six hommes. TF1 | Reportage M. Derrien, V. Mortreux, A. Poupon