Pomme de terre : va-t-on vers une pénurie et une hausse des prix ?

Plus il avance sur sa parcelle, plus l'inquiétude de ce producteur de pomme de terre augmente. Les vagues de chaleur successives, le manque d'eau ont stoppé net la croissance de ces pommes de terre très top dans leur développement. Son cas est loin d'être isolé. Dans cette entreprise des Hauts-de-France, on conditionne et on revend la production de 200 agriculteurs de la région. Les premières récoltes en baisse commencent à arriver à cause de la sécheresse. Les prévisions sont alarmantes. La hausse vient d'ailleurs de commencer. Rien que la semaine du 1er août 2022, le cours de la tonne de pomme de terre est passé de 200 euros à 250 euros. C'est une mauvaise nouvelle pour les Français qui en consomme en moyenne un kilo chaque semaine. Une augmentation est à craindre pour la vente au détail au marché ou en supermarché, mais aussi sur les produits à base de pomme de terre fabriqués pour les industriels. Pour les fabricants, il faudra soit revoir leurs ambitions à la baisse, soit se tourner vers d'autres pays producteurs en Europe comme l'Allemagne ou la Pologne. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, T. Chartier