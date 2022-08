Pompier et aviateur : il survole la forêt où il a combattu le feu

Il a fait partie des équipes de pompiers engagés sur le méga-feu de La Teste-de-Buch. Sébastien Labarde est pompier professionnel depuis 25 ans, et aviateur par passion. Après deux semaines de lutte, c’est du ciel qu’il a constaté l’ampleur du dégât. C’est un enfant du pays, un habitant du Bassin d’Arcachon, qu’il aime survoler pour admirer la richesse. La forêt était l’un de ses sites préférés. Il la découvre, ce dimanche 31 juillet, meurtrie. Des images prises il y a quelques semaines encore montrent à quoi ressemblait la forêt et les campings adossés à la Dune du Pilat. Tout est en cendres désormais. Il s’agit d’une illustration de la violence de la journée du 18 juillet, la plus chaude et la plus difficile pour les pompiers. Il a fallu deux semaines de lutte pour essayer de sauver la forêt du XVe siècle. Et le constat pour Sébastien est qu'il va devoir en parler au passé, car "elle ne sera plus jamais ce qu'elle a été". Lui et ses collègues pourraient prochainement partir combattre des incendies. Le niveau de vigilance repasse au rouge dès demain en Gironde. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau