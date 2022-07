Pompier pyromane : un village sidéré

À Saint-Jean-de-la-Blaquière, l'interpellation du présumé pyromane a bouleversé tout le village. Beaucoup connaissaient le pompier volontaire qui a reconnu être à l'origine d'au moins six départs de feu cet été autour de la commune. Alors pour André, un habitant du village, c'est surtout la fin d'une angoisse permanente Lors d'un des feux qu'aurait provoqué ce même sapeur-pompier volontaire, Monique a vu les flammes s'approcher dangereusement de sa maison. Elle dit éprouver une énorme tristesse et de la colère à la fois "Et puis je suis triste pour toute la famille, c'est un enfant du village" lance-t-elle. l'homme de 37 ans était sapeur-pompier volontaire, forestier, il était aussi très investi dans le village. Le maire de la commune dont il était l'adjoint, est le premier surpris. Le suspect devrait être réentendu par un juge d'instruction dans les prochains jours. Selon son avocate, Maître Marion Bar, il aurait agi à cause de pulsions incontrôlables. Le pompier volontaire encourt désormais quinze ans de prison et une amende pouvant atteindre 150 mille euros. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Garcia