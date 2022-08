Pompiers blessés : ils sont revenus de l'enfer

C'est une émotion particulière de se retrouver là où ils ont failli perdre la vie tous les quatre. Ce jour-là, eux sont dans le feu, dans la fumée noire où l'air est irrespirable, opaque. Leur camion reste bloqué sur un talus, des flammes tout autour. "En une fraction de seconde, j'ai réalisé que si je restais dans le camion... Si on reste là, on est mort. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'issue", raconte l'adjudant Philippe Gruvel, sapeur-pompier volontaire de la caserne de Vauvert (Gard). Un système d'autoprotection semblable à celui filmé par nos journalistes est enclenché, mais la chaleur reste insoutenable. Elle brûle d'abord le conducteur, Philippe Gruvel, puis les autres. Le sergent-chef Julien Gaubert donne alors l'ordre de fuir. Il reste encore 800 mètres à parcourir ensemble avant de pouvoir respirer. Tous les quatre sont pompiers volontaires. Charlotte Debar est assistante vétérinaire. Julien Gonzalez est artisan. Face aux feux, ils ne faisaient qu'un. Ils ont déjà une envie de prendre leur revanche. Les blessures n'ont pas encore cicatrisé et certains vont déjà reprendre leur garde dans la soirée de ce vendredi 5 juillet. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Merlier, A. Chomy