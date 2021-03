Pompiers, dentistes, vétérinaires… Quelle formation pour les nouveaux vaccinateurs ?

Ses patients sont généralement poilus et à quatre pattes. Ce vétérinaire se tient prêt à vacciner des hommes et des femmes. Avec une cinquantaine de piqûres par jour depuis trente ans sur les animaux, les seringues ne lui font pas peur. Les 20 000 vétérinaires exerçant en France ont reçu le feu vert de la Haute autorité de santé. Comme eux, d'autres professionnels viendront en renfort dans les centres de vaccination. Les chirurgiens-dentistes, les étudiants en médecine et pharmacie, ou encore les techniciens de laboratoire pourront vacciner le public. 250 000 effectifs supplémentaires pour participer à une campagne qui s'accélère. À Toulouse, on se prépare pour un week-end intensif. Formation express pour ces pompiers. Depuis le 11 mars, un décret les autorise à manier l'aiguille. 4 heures de cours théoriques et pratiques pour maîtriser l'injection. Des pompiers professionnels ou volontaires qui n'avaient jamais touché d'aiguilles, ce week-end, ils vaccineront 2 000 patients. Alors pour être prêts, les formations s'enchaînent. Depuis deux jours, ils s'affairent pour installer ce grand centre de vaccination dans le cœur de Toulouse, une région pourtant peu touchée par l'épidémie. Comme eux, 25 000 sapeurs-pompiers seront mobilisés sur tout le territoire.