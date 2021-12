Pompiers en Guadeloupe : grévistes et secouristes

Depuis le début de la crise en Guadeloupe, des appels pour des feux souvent criminels sont plus nombreux. Les pompiers sont grévistes, mais ils continuent à assurer les interventions d'urgence dans un contexte difficile. “Dans la zone urbaine, nos interventions de jour et singulièrement de nuit sont sécurisées par les forces de l'ordre, parce que nous avons essuyé malheureusement des caillassages”. Dans la caserne la plus importante de l’île, 80% du personnel est en grève pour protester contre la vaccination obligatoire. L'entrée du centre est même devenue un point de ralliement pour les manifestants ce week-end. La vaccination des pompiers a été repoussée à la fin de l'année. Une annonce qui est loin de satisfaire les grévistes. “On veut l'annulation de cette obligation et on ne va pas arrêter de nous mobiliser tant que ce ne sera pas réglé”. Les soldats du feu attendent beaucoup des discussions avec le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, arrivé sur l’île ce dimanche. Des échanges sont prévus lundi avec les syndicats. TF1 | Reportage L. Merlier, E. Berra, R. Roiné