Pompiers : leur combat suscite des vocations

Par leur engagement, ils sont les stars de l'été. Il est impossible pour eux de passer à côté de cette réalité. Les images de leur combat féroce en Gironde ont fait leur effet sur les plus jeunes, admiratifs. Celui-ci a tranché pour le métier de policier après avoir beaucoup hésité. Au plus près de l'incendie, la caserne de La Teste-de-Buch compte 80 hommes et femmes ainsi qu'une trentaine de jeunes sapeurs-pompiers. Pendant l'année scolaire, ils ont choisi d'apprendre les rudiments du métier tous les samedis matin. Mais avec le feu sur leur commune et malgré les vacances, ils ont décidé spontanément de revenir pour donner un coup de main. L'hommage de la population s'est traduit par une avalanche de dessins et de dons. Les sauveteurs espèrent à présent le prolonger par des recrutements, clip promotionnel à l'appui. Les volontaires représentent 78 % de l'effectif total des sapeurs-pompiers. Ils sont 197 000 dans le pays, un nombre largement insuffisant. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Fribourg