Pompiers : volontaires dès le plus jeune âge !

Ils n'ont pas une minute à perdre. L'incendie est fictif, mais ces jeunes apprentis doivent effectuer les mêmes gestes que les sapeurs-pompiers sur le terrain. Leur objectif : devenir sapeur-pompier volontaire. Parmi ces jeunes âgés de douze à quinze ans, une élève est particulièrement nerveuse. En quatrième année de formation, Mélissa passera son examen final dans quelques mois. Cette manœuvre, elle doit la connaître sur le bout des doigts. Un entraînement intense, quatre heures par semaine en plus de leur scolarité. Se déplacer en toutes circonstances avec du matériel lourd, tirer plus de 100 kilos à bout de bras, une épreuve qui n'effraye pas Mathéo, treize ans, fils de sapeur-pompier volontaire. Une préparation physique indispensable dès le plus jeune âge. Un corps solide et une tête bien remplie. Au programme ce jour-là, révision des grades. Une ambiance studieuse. Les formateurs ne transigent pas sur la discipline. La majorité de ces jeunes recrues devront faire preuve de détermination pendant encore plusieurs années jusqu'à leur examen final, à l'âge de seize ans. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Basar