Pompiers volontaires : les entreprises en première ligne

À peine sortis du travail, la deuxième journée de Jérémy et Timo commence. Ils sont pompiers volontaires. L'an dernier, pour intervenir en Gironde sur un feu de forêt, Jérémy a dû poser une semaine de congé. Aujourd'hui, plus la peine. Son employeur lui permet de partir en intervention sur ses journées de travail jusqu'à 20 jours par an, tout en étant payé normalement. Quand il n'est pas en tenue de pompier, Timo, lui, est gestionnaire de rayons dans une grande surface. Cette année, son employeur a décidé de doubler le nombre de jours où il pourra partir sur le terrain ou se former sans avoir à poser de congé. Ce dispositif est actuellement adopté par une cinquantaine de grandes entreprises. L'an dernier, sans perdre ses congés, Timo a pu remplacer au pied levé un collègue mobilisé sur les feux en Gironde. Les pompiers espèrent que cette initiative suscitera de nouvelles vocations. Mais les entreprises qui jouent le jeu sont encore rares. Aujourd'hui, huit pompiers sur dix mobilisés lors des incendies sont des pompiers volontaires. TF1 | Reportage M. Beringer, M. Giraud