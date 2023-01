Pompiers volontaires : une crise des vocations sans fin

Dans la vidéo en tête de cet article, l'une est éducatrice canine, l'autre cultive des vignes. Leur point commun, toujours sur eux, ce petit boîtier qui bipe en cas d'intervention en urgence. Pompiers volontaires à mi-temps, Sylvain Pages et Élodie Salanqueda n'ont d'autres choix que de s'organiser. C'est difficile d'embrasser cette double activité avec la nécessité de vivre à proximité de la caserne. Ces contraintes ne facilitent pas le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires dans la petite caserne de l'Hérault. "Dans les zones extrêmement rurales, il est très compliqué d'avoir de personnel dans les casernes parce que la population part souvent vivre en ville pour trouver du travail", explique le Capitaine Kathy Wasselin, cheffe du Centre d'incendie et de secours de Pignan (Hérault), Sdis 34. Les pompiers volontaires sont pourtant plus qu'indispensables. Cette caserne de l'Oise par exemple, comme beaucoup d'autres à la campagne, ne compte que des volontaires. Leurs interventions se diversifient et ils sont de plus en plus sollicités, comme le souligne Muriel Picoré, sapeur-pompier volontaire - Sdis 60, Lamorlaye (Oise). L'indemnité horaire de huit euros n'est pas non plus un argument pour attirer les candidats. La récurrence des feux de forêt accentue encore la pression sur les pompiers qui espèrent recruter 50 000 volontaires. Ces derniers représentent déjà 80 % des effectifs dans l'Hexagone. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Cloix, V. Pierron