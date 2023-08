Pompiste : un métier d'avenir

La scène semble tirée du passé. Pourtant, se faire servir à la pompe, c'est à nouveau possible. Une bonne raison pour les clients du quartier de revenir. Jérôme Riquet, est arrivé dans la station il y a deux ans. Son travail est simple : "Pour le service (...) que ça soit pour ça, les pneus ou les niveaux. Moi, je leur propose et je leur dis que c'est complètement gratuit" explique-t-il. Même à la pression, Laurence ne s'en passe plus. "Il est disponible. Là, il m'aide parce que je n'arrive pas à mettre de l'air dans mon pneu avant gauche. Que ça soit sur l'autoroute ou dans la plupart des stations, il faut se débrouiller. Et parfois, quand on est seule, ce n'est pas toujours évident." Comme ici, une centaine de stations Total a décidé de mettre les pompistes en service dans tout le pays. L'objectif, remettre du lien avec les clients, et peut-être, provoquer des achats annexes en station. De l'autre côté de Toulouse (Haute-Garonne), Michel est à la retraite, mais il passe ses journées à la station. Voilà qui pourrait pousser d'autres pompistes à se lancer. Total espère en recruter 100 à 200 supplémentaires d'ici 2024. TF1 | Reportage S. Petit, P. Mislanghe, M. Larradet