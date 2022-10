Explosion sur le Pont de Crimée : comment on réagit à Moscou

Vladimir Poutine a pris les choses en main depuis ce samedi matin. Il a ordonné une enquête criminelle pour déterminer les circonstances exactes de ce que l'on appelle ici un "acte terroriste". Puis, il a envoyé en urgence une équipe officielle sur place, composée de spécialistes militaires du transport et d'hommes du FSB, les services de renseignement. Dans le même temps, le discours des autorités se veut rassurant : "pas question aujourd'hui de paniquer la population russe". On explique que ce pont est partiellement endommagé et non pas détruit. Et sur les télévisions russes, c'est un peu la même chose depuis ce matin. On y montre des images du pont de Crimée en feu, mais en même temps les présentateurs précisent qu'il va être réparé dans les prochains jours. TF1 | Duplex L. Boudoul