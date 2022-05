Pont suspendu : la traversée vertigineuse

Ces touristes vont connaître une expérience unique : marcher à 150 mètres de hauteur au-dessus d'une jungle luxuriante. L'équivalent sous nos pieds d'un immeuble de 50 étages. Suspendue à flanc de montagne, la structure à fond de verre est la plus longue du monde. Baptisé "Bach Long", qui veut dire dragon blanc en vietnamien, cet ouvrage permet de voir et de sentir le vide. Sensation forte et vue grandiose de la vallée, à condition de braver son vertige. "Au début, lorsque j'ai posé les pieds sur la surface vitrée du pont, j'étais un peu nerveux, mais c'est tout à fait sûr", confie un touriste. La base du pont est en verre trempé de fabrication française et peut supporter jusqu'à 450 personnes à la fois. "Afin d'offrir aux visiteurs la meilleure expérience possible, nous avons appliqué une technologie de contrôle automatique, en limitant le nombre de personnes au même moment", explique un responsable. Une ligne presque légère dans cette immensité. Avec ses 632 mètres de long, ce pont a détrôné celui du Grand Canyon, dans l'est de la Chine. Grâce à ce record, le Vietnam espère attirer les touristes du monde entier. TF1 | Reportage L. Deschateaux, S. Jou