Pop Louange : le succès venu du ciel

Quelques notes ont suffi à enflammer les réseaux sociaux. Un chant religieux aux sonorités pop est repris et dépasse les 4,5 millions de vues sur TikTok. Chacun y ajoute sa patte, jusqu'au DJ français, David Guetta. "C'est gai là, on a envie d'y aller, de taper dans les mains", "si l'église à côté faisait ce genre de chose ce serait bien", réagissent certains passants. Justement, le groupe Majesté s'entraîne depuis cinq ans déjà. Aujourd'hui, c'est au tour de France Bontoux, 17 ans, de répéter. Un exercice artistique et spirituel. "En chantant, j'essaie de penser aux paroles que je suis en train de chanter et je me retrouve un peu dans ma bulle. C'est vrai que ça m'aide beaucoup à prier", dit-elle. Il n'y a pas que les jeunes générations qui se laissent emporter. C'est surtout un moyen de dépoussiérer les traditionnelles messes. Et la formule fonctionne. La pop louange s'exporte hors des églises. Aux Etats-Unis, les concerts se multiplient. A Paris, en décembre dernier, 3 500 personnes sont venues applaudir le groupe lyonnais Glorious, les précurseurs de la pop louange dans l'Hexagone. TF1 | Reportage J. Maviert, C. Blanquart