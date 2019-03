Port de Calais : une centaine de migrants ont été interpellés

Une centaine de migrants ont été interpellés ce 3 mars 2019 au port de Calais dont une vingtaine toujours en garde à vue. Pour cause, ces derniers ont tenté d'embarquer illégalement sur un ferry le soir du 2 mars pour rejoindre leurs familles en Angleterre. Pour passer le port, certains ont eu recours aux grilles, tandis que d'autres sont passés par un autre accès. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.