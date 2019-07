Port de Marseille : la poubelle des trottinettes

À Marseille, les plongeurs ont découvert un cimetière sous-marin. En à peine une heure, une quarantaine de trottinettes électriques ont été repêchées du fond du Vieux-Port. Leur recyclage est délicat, voire impossible, puisque la batterie de l'appareil contient du lithium. Une nouvelle source de pollution inédite, qui inquiète les autorités et les riverains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.