Port de Rotterdam : la première ferme flottante

Au milieu des grues et des porte-conteneurs, le plus grand port d'Europe accueille une étonnante plateforme flottante et son troupeau de 40 vaches. Vous ne rêvez pas, les bovins ruminent à quelques mètres seulement au-dessus de l'eau. Une ferme unique au monde où une éleveuse 2.0 souhaite faire rimer élevage et durabilité. "On ne veut surtout pas les nourrir avec du soja canadien. On fonctionne avec les restes de la ville et les invendus", explique la fondatrice de la ferme flottante "Floating Farm", Minke Van Wingerden. Dans la vidéo en tête de cet article, découvrez le fonctionnement de la ferme entièrement robotisée. En haut, le plancher des vaches, au milieu, l'étage où le lait est transformé et juste au-dessus de l'eau, la partie où les fromages sont affinés. Ce n'est qu'un prototype pour l'instant, mais cet élevage futuriste pourrait se développer. Avec un tiers du territoire sous le niveau de la mer, le pays est très vulnérable. « Sur l'eau, vous pouvez vous adapter au changement climatique en montant ou en descendant la structure. Donc, en cas d'inondation, nous pouvons continuer à produire du lait frais. Et puis, il y a de moins en moins de terres agricoles, alors avec cette solution, on crée de nouveaux espaces", ajoute Minke Van Wingerden. Depuis 2019, la ferme attire les habitants du quartier, plutôt séduits par le projet. Aux Pays-Bas, aller à contre-courant est presque une seconde nature. Lait, fromage et yaourt sont vendus au pied de la plateforme et à 15 minutes de là dans le centre de Rotterdam. Un modèle rentable qui séduit les citadins en mal de campagne, mais qui soulève l'indignation des défenseurs de la cause animale selon eux, ces vaches seraient bien mieux dans une prairie. TF1 | Reportage A. Barth, F. Mignard