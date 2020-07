Port du masque obligatoire : comment les habitants de la Mayenne vivent-ils la situation ?

Un arrêté préfectoral stipulant le port obligatoire du masque dans les lieux clos a été publié vendredi soir en Mayenne. Jusque-là, cette mesure concernait seulement six communes du département dont celle de Laval. Dans cette localité, les habitants et la majorité des commerçants approuvent cette décision. D'autant plus que le non-port du masque dans les lieux fermés est passible d'une amende de 135 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.