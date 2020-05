Port du masque obligatoire dans la rue : pour ou contre ?

Dès le 11 mai, le port du masque sera fortement recommandé, et même obligatoire dans les transports en commun, au collège ou au lycée. Certains aimeraient qu'il en soit de même dans la rue. Mais d'autres sont loin d'être de cet avis. Pour ou contre le port du masque dans la rue ? Nos journalistes vous ont posé la question. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.