Port du masque obligatoire : quelles règles à Laval ?

A Laval (Mayenne), le port du masque dans les lieux publics clos est déjà obligatoire. Que ce soit dans les lieux municipaux, les cinémas, les commerces ou même les marchés, le maire demande à ses administrés de respecter cette mesure. Pour mobiliser la population, il a même lancé un défi photo sur le compte Instagram de la ville. Par ailleurs, seront suspendus l'accueil des groupes d'enfants dans les crèches et les centres de loisirs si des cas de coronavirus y sont signalés.