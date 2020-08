Port du masque partout à Creil : comment les habitants vivent-ils la situation ?

La ville de Creil (Oise) a décidé d'imposer le port du masque partout. La mesure est entrée en vigueur ce samedi matin. Une nouvelle qui réjouit la plupart des habitants et commerçants. En effet, les Creillois ne veulent pas revivre la crise d'il y a cinq mois et ne voient aucun inconvénient à porter constamment le masque. Cependant, le message passe plus difficilement dans certains quartiers résidentiels de la commune.