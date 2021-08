Port du masque : scènes de bagarre dans les airs aux États-Unis

À coups de poing, ces passagers règlent leur compte au milieu de l'avion. Après une dispute en plein vol autour du masque obligatoire : bagarre générale à l'atterrissage. L'histoire se répète depuis plusieurs mois aux États-Unis. Ici par exemple, une femme frappe une hôtesse de l'air et lui casse deux dents. Sur cet autre vol en direction de Miami, un homme incontrôlable sans masque est même scotché de force à son siège. Au pays de l'avion, ces incidents explosent. Depuis le début de l'année, 4 000 plaintes ont été déposées. C'est quatre fois plus que l'an dernier. Dans les trois-quarts des cas, ça démarre par une dispute autour du masque obligatoire. Pour parler de ce phénomène, les médias américains ont même inventé un nouveau terme : la rage aérienne. Les télés font défiler les vidéos choc et tentent de décrypter cette poussée de fièvre. Devant ces images d'aéroport aux airs de rings de boxe, le public américain est effaré. Réponse des autorités aériennes : tolérance zéro et amende record jusqu’à 45 000 euros. Cette année, au total, ces passagers violents ont déjà payé un million de dollars de contraventions. De quoi peut-être refroidir les esprits.