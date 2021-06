Porte-conteneurs en feu au Sri Lanka : la marée noire menace

L’arrière de la carcasse a déjà sombré d’une vingtaine de mètres. C’est désormais l’avant du porte-conteneurs qui disparaît dangereusement dans les eaux de l’Océan Indien. À son bord, 350 tonnes de carburant, pouvant s’échapper d’un moment à l’autre. Car pour l’instant, il est impossible de savoir si le pétrole s’est consumé dans l’incendie qui a duré treize jours. “Les experts que nous avons rencontrés pensent que le pétrole peut avoir brûlé. Mais nous ne pouvons pas affirmer à 100% qu’il n’y a plus de pétrole sur le navire. Nous devons prévoir le pire des scénarios”, précise Nirmal Silva, responsable portuaire de Sri Lanka. Le scénario d’une marée noire donc, à seulement une dizaine de kilomètres des côtes sri lankaises. Il y a encore deux jours, les plongeurs tentaient d’explorer la coque. Mais la mer est désormais trop agitée, rendant impossible l’évaluation de la situation. La catastrophe écologique a déjà commencé. Des tonnes de granulés de plastique ont recouvert les plages et pollué les eaux. Des milliers de pêcheurs en payent les conséquences. À l’origine de l’incendie, une fuite d’acide nitrique, pourtant repérée à bord 20 jours plus tôt. Deux enquêtes sont ouvertes. Les 25 membres de l’équipage ont été interpellés.