Dans ce village italien, il est interdit de s'arrêter de marcher

Avec ses façades colorées, Portofino aimante les touristes. Sur les quais de son port, difficile d'éviter les salves de foules compactes qui piétinent. Désormais, mieux vaut faire vite : le maire, Matteo Viacava, vient de prendre une mesure inédite et radicale. Il est interdit de s'arrêter de marcher sur le quai, sous peine d'amende de 68 euros à 275 euros. Les séanc. es photo au bord de l’eau sont terminéesLa mesure a de quoi dérouter, mais elle est très sérieuse. Le petit port de 400 habitants voit débarquer jusqu'à 7 000 personnes chaque jour sur le quai. Les bateaux de croisière y font étape, quelle que soit la météo. Les embouteillages suscités par les groupes de croisiéristes, voilà ce qui encombre le débarcadère. De quoi occuper la police municipale et les garde-côtes au quotidien. Le quai est d’autant plus étroit que les restaurants y étendent leurs terrasses, et pas question de les réduire. Pour Giuseppe Masu, sommelier, un peu de régulation est le bienvenu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval