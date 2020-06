Portrait de Lorène Pascal, une bergère du cap Blanc-Nez dans le Pas-de-Calais

Du haut de ses 25 ans, Lorène Pascal s'occupe de ses 600 brebis boulonnaises depuis trois ans. Avec ce travail de bergère, elle parcourt jusqu'à quinze kilomètres par jour de 7h à 22h, et toujours la même passion du contact avec le vivant. Les bienfaits du pâturage, elle les constate de jour en jour. Et la solitude, elle la savoure autant que le souffle du vent un jour de pluie. Comment se déroule son quotidien ?