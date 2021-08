Portrait d'un chef en liberté : Mylo Levin

Libre dès le petit matin, Mylo n'est pas un pêcheur, mais le nouveau chef en devenir de la cuisine française. Après avoir été formé par Alain Ducasse, le jeune cuisinier fait ses classes aux Etats-Unis. Curieux de nouvelles saveurs, son nouvel univers, c'est aujourd'hui la Corse et ses produits. Dans les filets, Mylo Levin démaille un poisson emblématique en Méditerranée : le chapon. "C'est un poisson que j'ai découvert quand je suis arrivé ici. Et la première fois que je l'ai goûté, il m'a époustouflé", confie le chef. Étudiant en art appliqué, rien ne le prédestine à la cuisine. Il la découvre à 18 ans et rapidement, il se passionne pour les senteurs. Alors, comme un nez en parfumerie, ici sur les hauteurs de Calvi, il parcourt les sentiers cueillant des essences et des fleurs. L'objectif est de s'inspirer du maquis. Dans ses plats, la mer et la terre se fondent et se confondent. Son credo : lié ces deux univers, mais pas seulement. Passionné d'art contemporain avec son ami Antoine, Mylo adore rencontrer et échanger.