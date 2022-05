Portrait : Le photographe de la grande bleue

Il est minuscule dans l'immensité. Avec son étrange appareil photo, Greg Lecoeur est un chasseur de trésors. Des trésors en papiers glacés témoignent ces rencontres extraordinaires depuis quinze ans. Nous le retrouvons Perpignan, il y a quelques jours, entre deux expéditions autour du monde. Il vient plonger dans la réserve naturelle de Banyuls, avec son guide Julien Lebot, un habitué des lieux. Ce sera sa première plongée ici. Le photographe a grandi à Nice, au bord de la Méditerranée. Selon lui, elle n'a rien à envier aux océans. Il suffit d'une heure pour constater "l'effet réserve". Les animaux sont bien plus nombreux que dans un espace non protégé. Depuis quinze ans, les expéditions l'éloignent régulièrement de sa famille. Alors, quand il rentre, son fils Paul est souvent le premier spectateur de son travail. Paul a aussi sa photo préférée. Il s'agit d'un cliché récompensé par le titre de meilleur photographe sous-marin du monde il y a deux ans. Greg Lecoeur est réputé pour ses portraits. Ces regards, presque humains, dans lesquels se révèle la personnalité des animaux. Son travail est aussi une façon d'attirer l'attention sur leurs fragilités et la menace qui pèse sur eux. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage D. Piereschi, P. Marcellin