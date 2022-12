Portugais et Marocains de France : le grand jour

Mohamed Rissali n'arrête pas, et met en place les derniers branchements. Ce samedi après-midi, il accueillera 150 personnes dans la salle pour le match Portugal-Maroc. Et il a déjà choisi son camp. "C'est une grande surprise pour tout le monde, mais nous les Marocains on a toujours cru en cette sélection. C'est une joie, un bonheur", déclare-t-il. C'est aussi une fierté parce que c'est la première fois que cette équipe est en quart de finale de la Coupe du Monde. La harira, la soupe traditionnelle marocaine va réchauffer les supporteurs. Sur le marché de Saint-Maur-des-Fossés, où vit une importante communauté portugaise, les habitants vont regarder le match concentrés : "Tranquille à la maison tout seul, il n'y a pas mieux. Au moins je ne m'énerve pas", "Châtaigne, porto, et c'est bon à la maison".