Portugal : 1 300 pompiers au cœur du brasier

Le Portugal reste traumatisé par les feux. En 2017, ils avaient déjà fait plus d'une centaine de morts dans cette même région montagneuse. Depuis la nuit du samedi 20 juillet, plus d'un millier de pompiers luttent sans relâche contre les nouveaux incendies de Castelo Branco. Des moyens exceptionnels ont été engagés et l'armée a été appelée en renfort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.