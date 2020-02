Portugal : la plus grande ferme de cannabis thérapeutique d'Europe

La culture du cannabis est autorisée depuis cinq ans au Portugal, à usage thérapeutique uniquement. Il abrite d'ailleurs la plus grande usine de cannabis thérapeutique d'Europe. Dans ce lieu, tout est fait pour développer au mieux les plantes. Et en à peine trois semaines, elles produisent des fleurs, qui donneront le cannabis. Une production qui sert uniquement à soigner les malades de la sclérose en plaques ou les troubles liés à la chimiothérapie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.