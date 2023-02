Positif à la cocaïne : Pierre Palmade impliqué dans un accident

C’est seulement quatre heures après l’accident que les dépanneuses évacuent les véhicules impliqués. D’abord la Renault Laguna dans laquelle se trouvait une femme enceinte, son frère et son enfant. L’avant est complètement détruit, même constat pour la Peugeot 3008 conduite par Pierre Palmade. Ces images et les photos que nous nous sommes procurées témoignent de l’extrême violence du choc frontal. On peut voir que la portière a dû être découpée pour extraire le comédien, dans les images et les photos que nous nous sommes procurées, et qui témoignent de l’extrême violence du choc frontal. Ce samedi, dans la matinée, sur les lieux de l’accident à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne), il restait encore quelques débris et des traces de pneu dans le champ. L’accident est survenu à quelques kilomètres du domicile de l’humoriste. Il était au volant lorsque sa voiture s’est déportée pour venir percuter de plein fouet le véhicule de la famille qui arrivait en face. Un autre véhicule est ensuite venu le heurter, mais son conducteur n’est que légèrement blessé. Les occupants de la Renault sont, eux, en état grave. La femme enceinte de six mois, transférée à l’Hôpital Beaujon de Clichy (Hauts-de-seine), a perdu l’enfant qu’elle portait. Elle a été opérée ce samedi, son pronostic vital n’est plus engagé. Son frère, en revanche, l’est toujours. Et pour son enfant de six ans, lui, a été hospitalisé à Necker à Paris. Trouvez plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi. O. Lévesque. M. Dupont