Poteries : la tradition revisitée

Malgré la concurrence asiatique, une entreprise de poterie tricolore avait fait le pari de continuer de fabriquer à la main. Son savoir-faire est secrètement préservé depuis 1891, et elle continue de perpétuer la tradition. Avec une innovation permanente menée depuis six générations, les Poteries d'Albi n'ont pas cessé de croître.