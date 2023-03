Pots catalytiques : des voleurs sans scrupules

Dans la vidéo en tête de cet article, des voleurs ne s'arrêtent pas et tentent de s'emparer des pots catalytiques de certaines voitures. Ce sont des spécialistes, avec les moyens qu'il faut pour avoir la pièce qui contient les métaux rares. Certains utilisent même la manière forte en retournant le véhicule sur le côté. Une voiture sans catalyseur s'entend de loin. Un automobiliste s'est fait voler la pièce juste devant chez lui, en pleine nuit sans rien entendre. Les garagistes constatent que les vols des pots catalytiques sont devenus très fréquents ces derniers temps. Avec l'augmentation de l'infraction, il faut compter une à deux semaines pour avoir un nouveau pot. Or, il n'est pas question de rouler sans cette pièce, c'est illégal. Pour certaines voitures, les réparations sont trop chères, selon les experts. Ce qui intéresse les voleurs, ce ne sont que quelques grammes à l'intérieur du catalyseur, des métaux rares très prisés comme le palladium, le platine et surtout le rhodium, six fois plus cher que l'or. Voilà pourquoi un pot catalytique peut se vendre 500 euros au marché noir. Pour dissuader les voleurs, cette plaque métallique, qui se fixe sous la voiture, est peut-être la solution. Elle coûte 250 euros. Certains constructeurs s'apprêtent à proposer leur propre plaque en option pour réduire les vols. TF1 | Reportage M. Rio, P. Marcellin